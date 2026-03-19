В импортированных из Турции саженцах выявлен вирус

В импортированных из Турции в Азербайджан саженцах персика, нектарина и черешни выявлен вирус шарки.

В рамках контрольных мероприятий за ввозимыми посевными и посадочными материалами инспекторы Агентства продовольственной безопасности отобрали образцы саженцев персика, нектарина и черешни, импортированных из Турции компаниями «Agro Plant» ООО, «Agroma» ООО, «Amogrovv» ООО, а также физическим лицом Нахидом Элдаровым, и направили их на лабораторные исследования, сообщает 1news.az со ссылкой на AQTA.

По результатам испытаний в саженцах был выявлен карантинный вирус шарки.

В связи с этим принято решение о вывозе партии продукции за пределы таможенной территории, её уничтожении либо утилизации. На основании обращения предпринимателей были уничтожены 15 100 саженцев персика, 3 600 - нектарина и 300 - черешни.

Отметим, что вирус шарки ослабляет развитие растений и существенно снижает их урожайность.