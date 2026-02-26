Связанный с Эпштейном президент Давосского форума подал в отставку

Президент и генеральный директор Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе Бёрге Бренде, фигурировавший в досье уличенного в педофилии американского финансиста Джеффри Эпштейна, уходит со своего поста.

Об этом сообщило агентство Reuters.

По его информации, он объявил об уходе в отставку спустя несколько недель после того, как руководство форума начало независимое расследование из-за его контактов с Эпштейном.

Ранее газета Neue Zürcher Zeitung сообщила, что после публикации документов американскими властями Бренде направил совету попечителей ВЭФ письмо. В нем он назвал встречи с американским бизнесменом ошибкой и подчеркнул, что после того как в июле 2019 года стало известно об обвинениях против Эпштейна, он проинформировал своих начальников в ВЭФ о своих контактах. Газета отметила, что в опубликованных PDF-файлах содержатся множество электронных писем и чатов между Эпштейном и Бренде за 2018 и 2019 год, которые свидетельствуют о дружеских отношениях.