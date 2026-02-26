Захарова – представителям ЕС: «Сидите под столом и не вякайте»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга резко высказалась о претензиях Евросоюза на участие в переговорах по урегулированию украинского конфликта. По словам дипломата, европейцев никто не зовёт за стол, потому что они дискредитировали себя.

«Вас там никто не ждёт. Вас туда, за этот стол переговоров, никто не приглашал, потому что вы не умеете себя вести, потому что вы уже там были, потому что вы мухлевали и жульничали, и вас схватили за руку», – отметила Захарова, передают российские СМИ.

Захарова посоветовала представителям ЕС не пытаться лезть в переговорный процесс, а занять более скромную позицию. «Поэтому сидите там под столом и не вякайте», – резюмировала дипломат.