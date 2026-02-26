Пашинян: Армению не беспокоят вопросы, связанные с присутствием российской военной базы

До 2024 года большинство пограничных пунктов находились под контролем России или там присутствовали российские пограничники, например, в нашем международном аэропорту, но в настоящее время все пограничные пункты Республики Армения контролируются пограничниками РА.

Об этом заявил премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян на встрече с иностранными послами, дипломатами и представителями аналитических центров в Польше, отвечая на вопрос о российском военном присутствии в Армении.

«Естественно, мы благодарны Российской Федерации за ее присутствие там. Будучи новообразованным независимым государством в начале 90-х, мы не имели возможности предоставлять подобные услуги, но сейчас мы можем и развиваем свои возможности.

Что касается российской военной базы, у нас нет никаких планов, программ, и нас не беспокоят вопросы, связанные с присутствием российской военной базы», ​​— сказал премьер-министр, отметив, что Армения является близким партнером России.

Источник: news.am