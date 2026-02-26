Зеленский сообщил о задержаниях в рядах СБУ

Владимир Зеленский сообщил о задержаниях в рядах сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ).

"Сегодня (были соответствующие задержания, и очень важно, чтобы были справедливые приговоры", - сказал он в видеообращении в Telegram-канале, не упомянув ни имен, ни статей, по которым обвиняют задержанных.

Накануне украинское издание "Инсайдер" сообщило о задержании командующего логистикой Воздушных сил ВСУ и начальника управления СБУ по Житомирской области, которые, по данным следствия, организовали хищение средств на строительстве защитных сооружений для аэродромов на сумму в $320 тыс.