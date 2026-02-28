В Тель-Авиве открыли общественные бомбоубежища

Общественные бомбоубежища и защищенные пространства в учреждениях Тель-Авива открыты в связи с ситуацией вокруг Ирана.

Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в городском муниципалитете.

«Общественные бомбоубежища и защищенные пространства открыты, как и все муниципальные учреждения, в которых есть убежища», - сказала собеседница агентства.

По ее словам, работает городской штаб, а муниципалитет Тель-Авива призывает жителей сохранять спокойствие и следовать инструкциям Управления тыла.