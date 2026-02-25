Когда официальный представитель внешнеполитического ведомства ядерной державы умудряется превратить историю о несчастной обезьянке из японского зоопарка в очередной сеанс антиисторической истерики про Украину, становится очевидно, что дело мы имеем с клиническим случаем политической обсессии.

Речь, разумеется, о Марии Захаровой, официальном представителе российского МИДа, которая в эфире радио Sputnik решила, что судьба макаки Панч из зоопарка в Итикаве - это прекрасный повод вновь обвинить «киевский режим» во всех бедах человечества.

Картина маслом: японский зоопарк, осиротевший детеныш, плюшевый орангутанг в роли суррогатной «мамы», сочувствующие пользователи соцсетей. И где-то в Москве - Захарова, которая, кажется, не может прожить ни одного публичного выступления без обязательного заклинания «Украина». Это уже не позиция, не линия, не повестка - это самый что ни на есть навязчивый синдром. В психиатрии, вероятно, существует термин для состояния, при котором любой внешний раздражитель - от погоды до обезьяньей драки - вызывает одну и ту же реакцию: «виноват Киев».

Логика примерно такая же, как в старом анекдоте про студента, выучившего только строение блохи. Тянешь билет - собака? Отлично, в шерсти водятся блохи. Корова? Та же шерсть, те же блохи. Рыба? Шерсти нет, но если бы была - блохи бы точно были. Так и здесь: обезьянка? Значит, «дети Донбасса». Плюшевый орангутанг? Тем более «киевский режим». Интернет-умиление? Это, конечно же, заговор по превращению детей «в обезьянок Панч».

Нужно обладать особой формой профессиональной деформации, чтобы трагедию, которую переживает Украина, использовать как универсальную затычку к любой информационной бочке. Причем трагедию, причиной которой стало вовсе не мифическое «безразличие мира», а вполне конкретные российские ракеты, бомбы и снаряды.

Дети гибнут не от того, что мир смотрит видео с японской обезьянкой, а от того, что российская армия вот уже пятый год методично уничтожает украинские города. Но в версии Захаровой все перевернуто: агрессор - это гуманист, жертва - палач, а сочувствие к животному - … Что у нее в голове?!

Особенно трогательно звучит ее пассаж о «странах, собирающих огромные денежные суммы, чтобы превращать детей в таких вот обезьянок Панч». Когда официальный представитель государства позволяет себе подобные сравнения, это многое говорит не о мире, а о состоянии самой российской пропагандистской машины.

История с Панч - это просто вирусное видео о животном, к которому люди проявили эмпатию. Нормальная человеческая реакция. Но для Захаровой любое проявление эмпатии, не санкционированное кремлевской методичкой, - почти измена. Если вы сочувствуете обезьянке, значит, вы «игнорируете» нужные страдания. Если переживаете за украинских детей - тем более виноваты, ведь по версии Москвы их вообще не должно существовать как жертв российской агрессии.

В итоге мы имеем удивительный феномен: российская дипломатия в лице Захаровой превратилась в того самого студента с блохами. Какая бы тема ни возникла - климат, культура, спорт, обезьяны - ответ один: Украина. И если бы в Японии выпал снег, можно не сомневаться, что и тут нашлась бы рука «киевского режима».

Проблема лишь в том, что за пределами студии радио и ленты государственных информагентств этот прием давно перестал работать. Мир видит, кто начал войну и кто ее продолжает, даже не думая останавливаться. А попытки спрятаться за японской обезьянкой выглядят просто смешно, как отчаянная попытка перекричать реальность.