В Дохе произошли взрывы

Серия взрывов прогремела в районе катарской столицы, предположительно, они вызваны работой систем противовоздушной обороны (ПВО), передает корреспондент ТАСС.

Как сообщили очевидцы, в Дохе и ее окрестностях «неоднократно раздавались громкие взрывы».

Ранее Министерство обороны Катара заявило о перехвате всех ракет, выпущенных по территории государства. На территории страны расположена крупнейшая в регионе американская авиабаза Аль-Удейд. Ранее она уже подвергалась ударам Ирана в ответ на атаку США и Израиля.