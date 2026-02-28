Катар сбил все иранские ракеты, запущенные в сторону Эмирата

Силы противовоздушной обороны Катара успешно отразили серию ракетных атак на территорию государства.

Об этом говорится в заявлении министерства обороны эмирата.

«Министерство обороны объявляет, что благодаря высокой готовности, бдительности служб безопасности и совместной координации между соответствующими органами удалось успешно отразить ряд атак, нацеленных на территорию государства», - отмечается в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что угроза была нейтрализована в соответствии с заранее утвержденными протоколами безопасности. «Все ракеты были сбиты до того, как они достигли территории государства», - подчеркнули в ведомстве.

Источник: ТАСС