Автобусные рейсы Баку-Нахчыван, проходящие через Иран, приостановлены

В целях безопасности в связи с последними событиями, происходящими на Ближнем Востоке, автобусные рейсы Баку-Нахчыван-Баку, реализуемые транзитом через территорию Ирана, приостановлены, сообщили в Азербайджанском агентстве наземного транспорта (AYNA).

Было отмечено, что временно откладываются рейсы из Баку в Нахчыван в 19:00 и 20:00, рейс из Баку в Шарур в 21:00, рейсы из Нахчывана в Баку в 15:30, 16:30 и 17:30, а также рейс из Шарура в Баку в 16:30 за 28 февраля.

О восстановлении рейсов Баку-Нахчыван-Баку общественности будет предоставлена дополнительная информация.

В случае возникновения дополнительных вопросов пассажиры могут связаться с Колл-центром AYNA «141».

В информации также отмечено, что в связи с переходом грузовых транспортных средств через ирано-азербайджанскую границу каких-либо проблем не наблюдается и ограничения не применяются. С перевозчиками регулярно поддерживается связь, и вопрос находится под контролем. В случае каких-либо изменений общественность будет проинформирована.