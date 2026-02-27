Пашинян попросил прощения у Акопян за былые обиды

Премьер-министр Армении Никол Пашинян попросил прощения у своей бывшей супруги Анны Акопян за былые обиды.

«Я с уважением отношусь к решению Анны [уйти]. На протяжении последних 30 лет во все самые трудные дни моей жизни она была рядом со мной, была моей опорой и поддержкой. Не уверен, что я смог быть для нее таким же», - написал Пашинян на своей странице в Facebook, добавив, что «вероятно, я причинил ей больше горечи, за что прошу прощения».

Ранее Анна Акопян сообщила, что разошлась с Пашиняном и покидает правительственную дачу.

Она пояснила, что запись о том, что завершен ее гражданский брак с Пашиняном означала именно конец их совместной жизни, а не формальную регистрацию брака в ЗАГСе.

По словам Акопян, отныне она будет проживать в съемной квартире, поскольку купленное ею жилье пока в процессе строительства, что касается средств на проживание, она заверила, что на ее счету остается 5 млн драмов, также она бы хотела продолжить работу в фонде «Мой шаг». Однако Акопян не исключила, что ее могут привлечь к уголовной ответственности за эту деятельность.

Читайте по теме:

Анна Акопян сообщила, что разошлась с Николом Пашиняном