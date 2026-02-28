МИД Ирана призвал все страны ООН осудить агрессию США и Израиля

МИД Ирана призвал страны-участницы ООН осудить агрессию США и Израиля.

«Повторная военная агрессия США и сионистского режима (Израиль – ред.) против Ирана происходит в то время, когда Иран и США находились в процессе дипломатических переговоров. <...> От всех стран-участниц ООН, особенно стран региона и исламских государств, <...> которые чувствуют ответственность за мир и международную безопасность, ожидаем решительное осуждение этого агрессивного акта и срочные коллективные действия по противодействию ему, поскольку он бесспорно ставит под угрозу мир и безопасность региона и всего мира», - говорится в заявлении иранского МИД в Telegram-канале.

«В момент великих исторических испытаний вооруженные силы Исламской Республики Иран, вдохновленные великим героическим наследием этой страны, уповающие на Бога, верящие в обещание божественной помощи и опирающиеся на национальную мощь, не колеблясь будут мужественно защищать нашу дорогую родину. История свидетельствует, что иранцы никогда не склоняли головы перед агрессией чужеземцев, и на этот раз ответ народа Ирана будет решительным, заставит агрессоров пожалеть о своих преступных действиях», - говорится в заявлении иранского МИД.

Источник: ТАСС