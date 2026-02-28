Mehr: Базы США в шести странах Ближнего Востока подверглись ударам Ирана

Израиль, а также военные базы США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии подверглись ракетным атакам Ирана.

Об этом сообщило агентство Mehr.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку якобы исходящими от Ирана ракетной и ядерной угрозами. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции.