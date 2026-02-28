ISNA: в Тегеране снова произошли взрывы

Новые взрывы прогремели в столице Ирана Тегеране.

Об этом сообщило агентство ISNA.

Ранее США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку необходимостью не допустить получения исламской республикой ядерного оружия и устранения ракетной угрозы. Иран в ответ запустил ракеты и беспилотники по Израилю и базам США в Бахрейне, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.