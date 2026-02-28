Минимум один человек погиб в Абу-Даби после того, как ОАЭ перехватили несколько иранских ракет - ВИДЕО
По меньшей мере один человек погиб в Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов, после перехвата нескольких ракет, запущенных со стороны Ирана, сообщает государственное информационное агентство страны.
ОАЭ заявили, что «эта атака является вопиющим нарушением национального суверенитета и международного права».
Власти добавили, что «оставляют за собой полное право ответить на эту эскалацию».
Источник: Al Jazeera
