Минимум один человек погиб в Абу-Даби после того, как ОАЭ перехватили несколько иранских ракет - ВИДЕО

По меньшей мере один человек погиб в Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов, после перехвата нескольких ракет, запущенных со стороны Ирана, сообщает государственное информационное агентство страны.

ОАЭ заявили, что «эта атака является вопиющим нарушением национального суверенитета и международного права».

Власти добавили, что «оставляют за собой полное право ответить на эту эскалацию».

