Пакистан заявил о ликвидации 30 боевиков «Талибана» у границы с Афганистаном - ОБНОВЛЕНО

Пакистанские военные заявили, что не менее 30 боевиков движения Талибан были уничтожены в ходе ответных действий вдоль пакистано-афганской границы.

Как сообщили Вооружённые силы Пакистана, столкновение произошло после того, как боевики, по утверждению Исламабада, открыли огонь по пакистанским пограничным позициям.

В ответ были задействованы артиллерия и беспилотные летательные аппараты, которые нанесли удары по предполагаемым позициям нападавших, сообщил пакистанский телеканал Aaj News со ссылкой на источники в силовых структурах страны.

По данным канала, операция проводилась в нескольких приграничных секторах, а действия армии были направлены на предотвращение дальнейшей эскалации и обеспечение безопасности в регионе.

23:20

Организация «Талибан», контролирующая власть в Афганистане, заявила о начале крупномасштабной наступательной операции против пакистанских военных позиций вдоль линии Дюранда. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, столкновения начались поздно вечером 26 февраля. Представитель администрации талибов Забихулла Муджахид сообщил на своей странице в Twitter, что операция стала ответом на «повторяющиеся провокации и нарушения» со стороны пакистанских военных. Он заявил о начале «крупномасштабных наступательных операций» против военных объектов Пакистана вдоль границы. В отдельном сообщении Муджахид также сообщил о задействовании «специализированных лазерных подразделений», которые, по его словам, используют темноту ночи.

Министерство информации Пакистана заявило, что пакистанские силы ответили на «непровоцированный огонь» со стороны афганских подразделений. По версии Исламабада, талибы открыли огонь по нескольким секторам в провинции Хайбер-Пахтунхва, после чего пакистанские военные дали «немедленный и эффективный ответ», нанеся тяжелые потери и уничтожив несколько постов и единиц техники.

Пакистанские чиновники, говорившие с агентством на условиях анонимности, утверждают, что перестрелка продолжалась более двух часов. В Исламабаде также сообщили о переводе сил по всей стране в режим повышенной готовности и об ускорении «операций на основе разведданных» — по их словам, задержаны десятки предполагаемых боевиков и их пособников, включая граждан Афганистана.

Эскалация последовала за авиаударами, которые пакистанская армия нанесла в выходные по целям на востоке Афганистана. Исламабад утверждал, что атаковал лагеря «Пакистанского Талибана» (TTP) и ячейки «Исламского государства» «Вилаят Хорасан», тогда как Кабул отрицал наличие таких баз и заявлял о гибели мирных жителей. Ранее на этой неделе талибы предупреждали, что дадут «соразмерный и взвешенный ответ» на действия Пакистана.