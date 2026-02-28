США задействовали в операции против Ирана пять родов войск

США при проведении операции против Ирана задействовали свои космические силы, ВВС, ВМС, Корпус морской пехоты и сухопутные войска.

Об этом сообщила газета The Washington Post (WP).

По словам ее источника, «как и прошлые масштабные операции в Иране и Венесуэле, атака США является сложной и многоплановой, предусматривает применение Космических сил США, морских пехотинцев, Армии, ВМС и ВВС». Ожидается, что президент США Дональд Трамп и глава Пентагона Пит Хегсет позднее представят подробности относительно ударов по Ирану.