 «Не в деньгах счастье» - признание самого богатого человека в мире | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
В мире

«Не в деньгах счастье» - признание самого богатого человека в мире

First News Media19:05 - Сегодня
«Не в деньгах счастье» - признание самого богатого человека в мире

Американский предприниматель, основатель компаний Space X и Tesla Илон Маск написал в соцсети X, что нечасто бывает счастлив.

Его пост стал ответом на вопрос одного из пользователей: «Думаете, Илон Маск счастливее нас или просто громче?».

В начале месяца бизнесмен опубликовал сообщение в X, в котором заявил, что за деньги нельзя купить счастье. Он написал, что люди, утверждавшие это до него, были правы. Маск добавил грустный смайлик, намекая, что сам тоже находится в такой ситуации.

Пост появился на фоне обсуждения состояния предпринимателя. Он стал первым в истории человеком с капиталом в $800 млрд, а в будущем может оказаться первым триллионером.

Поделиться:
428

Актуально

Общество

Пасмурно, но без осадков - ПРОГНОЗ НА ПОНЕДЕЛЬНИК

Спорт

Азербайджанские гимнасты взяли золото и серебро на Кубке мира в Баку

Политика

Министр обороны посетил подразделения ВВС - ФОТО - ВИДЕО

Xроника

Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю Саудовской Аравии

В мире

Аракчи: Ирану придется ударить по американским военным базам в регионе при атаке США

Аракчи заявил о возможной встрече с Уиткоффом 26 февраля

На территории резиденции Трампа ликвидирован вооруженный мужчина - ОБНОВЛЕНО

Названы возможные сроки нанесения удара США по Ирану

Выбор редактора

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые дверные ручки на электромобилях

Новости для вас

«Закон должен восторжествовать»: Король Великобритании Карл III о задержании своего брата - ОБНОВЛЕНО

В Женеве завершилась встреча Россия–Украина–США - ОБНОВЛЕНО

Иран и США приступили к обсуждению деталей отмены санкций и ядерного досье - ОБНОВЛЕНО

Основатель Wikipedia: Ресурсы на основе ИИ — карикатуры на энциклопедии

Последние новости

Опубликована итоговая медальная таблица Олимпийских игр 2026 года

Сегодня, 20:37

Аракчи: Ирану придется ударить по американским военным базам в регионе при атаке США

Сегодня, 20:32

Аракчи заявил о возможной встрече с Уиткоффом 26 февраля

Сегодня, 20:21

На территории резиденции Трампа ликвидирован вооруженный мужчина - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 20:20

Названы возможные сроки нанесения удара США по Ирану

Сегодня, 20:00

В ЕС хотят отложить голосование по соглашению с США

Сегодня, 19:29

«Не в деньгах счастье» - признание самого богатого человека в мире

Сегодня, 19:05

Сколько стоили билеты на церемонию закрытия Олимпиады?

Сегодня, 18:44

Чемпионкой Азербайджана по шахматам стала Ульвия Фаталиева

Сегодня, 17:55

Завтра погода будет благоприятной для метеочувствительных людей

Сегодня, 17:38

В Олимпийской деревне готовили 12 тысяч кусков пиццы в день

Сегодня, 17:15

Посол Украины: Особенно ценной является искренняя поддержка и солидарность со стороны Азербайджана

Сегодня, 16:53

Карл III разрешил открыть полиции данные о бывшем принце Эндрю

Сегодня, 16:42

Азербайджанские гимнасты завершили Кубок мира с шестью медалями

Сегодня, 16:30

Снизится дальность видимости на дорогах Азербайджана

Сегодня, 16:15

Минобороны Азербайджана опубликовало еженедельный обзор - ВИДЕО

Сегодня, 16:09

«Любовь и мир» IX Фестиваля йоги в Баку - поиск пути к внутреннему равновесию - ФОТО

Сегодня, 16:00

Али Хаменеи поручил подготовить план на случай его гибели

Сегодня, 15:33

Дания не осведомлена о намерении США направить госпитальное судно в Гренландию

Сегодня, 15:20

Орбан: Венгрия не будет останавливать поставки электричества Украине

Сегодня, 14:50
Все новости
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В столице продолжаются масштабные работы по созданию единого пешеходного пространства, которое свяжет площадь Фонтанов и Зимний парк. В рамках проекта,10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36