Turkish Airlines отменила до 2 марта рейсы в Ливан, Сирию, Ирак, Иран и Иорданию

Крупнейший турецкий авиаперевозчик компания Turkish Airlines отменила рейсы в ближневосточные страны из-за ситуации в регионе.

Об этом заявил глава пресс-службы компании Яхья Устюн.

«В связи с закрытием воздушного пространства в некоторых странах Ближнего Востока наши рейсы в Ливан, Сирию, Ирак, Иран и Иорданию отменены до 2 марта 2026 года. А рейсы нашей компании в Катар, Кувейт, Бахрейн, ОАЭ и Оман отменены до [конца] 28 февраля 2026 года», - написал Устюн в соцсети Х.

Он указал, что «обстановка в воздушном пространстве отслеживается в режиме реального времени, и возможны дополнительные отмены рейсов».

Источник: ТАСС