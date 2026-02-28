Politico: США и Израиль не только нанесли удары по Ирану, но и ведут кибератаку

Соединенные Штаты и Израиль нанесли удары по Ирану, которые сопровождались масштабной кибератакой.

Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источник в сфере безопасности на Ближнем Востоке.

По информации издания, удары были нанесены по комплексу зданий, где обычно находится верховный лидер Ирана, по объекту, где базируются высокопоставленные иранские военные, и по другим объектам военного и стратегического значения.