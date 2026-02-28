Представитель МИД Ирана призвал созвать внеочередное заседание СБ ООН

Иран призывает к созыву внеочередного заседания Совета Безопасности ООН для осуждения агрессии США и Израиля.

Об этом заявил официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

«Агрессия сионистского режима и США считается абсолютно недопустимым и явным преступлением. Мы ожидаем от других стран, что они не останутся равнодушными и осудят этот акт. Совет Безопасности ООН также должен немедленно созвать экстренное заседание и осудить этот акт», - сказал Багаи в эфире иранской гостелерадиокомпании.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи находится в безопасности после ударов США и Израиля по республике, отметил дипломат.

Источник: ТАСС