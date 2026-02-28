В столице Катара прогремели новые взрывы - ОБНОВЛЕНО

Звуки новых разрывов прозвучали в столице Катара Дохе после часового перерыва, передает корреспондент РИА Новости.

Звуки от нескольких новых разрывов раздались на юге катарской столицы после примерно часового перерыва. На этот раз они не были продолжительными.

15:07

Силы противовоздушной обороны Катара успешно перехватили вторую волну ракет из Ирана, выпущенных в сторону государства.

Об этом говорится в заявлении Минобороны эмирата, распространенном Катарским информационным агентством.

«Министерство обороны объявило в субботу, что благодаря высокой степени готовности, бдительности в сфере безопасности и скоординированным усилиям соответствующих органов оно успешно отразило вторую волну атак, направленных против ряда районов по всей стране», - отмечается в нем. Ведомство уточнило, что «все ракеты были перехвачены до того, как они достигли территории государства».