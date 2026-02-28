Эр-Рияд заявляет о непоколебимой поддержке соседних государств после атак Ирана

Саудовская Аравия объявила о своем решительном осуждении ударов Ирана по странам Персидского залива и Иордании.

Соответствующее заявление опубликовал МИД королевства.

"Саудовская Аравия решительно осуждает нарушение Ираном суверенитета Бахрейна, Иордании, Катара и Кувейта и объявляет о своей солидарности с этими странами", - говорится в пресс-релизе саудовского внешнеполитического ведомства. В Эр-Рияде также призвали мировое сообщество "принять необходимые меры в отношении Ирана", поскольку его действия "угрожают стабильности и безопасности всего региона".

