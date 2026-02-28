В Турции опровергли утверждения о переходе границы лицами из Ирана

Управление по коммуникациям администрации президента Турции опровергло утверждения о незаконном переходе через турецкую границу лиц из Ирана, совершенном на фоне событий в регионе.

"Изображения, распространяемые в некоторых социальных сетях с утверждениями, что люди незаконно прибывают в Турцию через иранскую границу, являются дезинформацией. Установлено, что это старые фотографии, сделанные неизвестно когда и где. Они были преднамеренно распространены после недавних событий в регионе. Нет никаких конкретных свидетельств их связи с турецкой границей", - сообщил центр по борьбе с дезинформацией Управления по коммуникациям.

Также там подчеркнули, что "безопасность границ Турции обеспечивается круглосуточно с помощью многоуровневой системы" контроля и наблюдения.

Ранее некоторые пользователи соцсетей распространили фотографии лиц, одеты с белое, которые перелезают через бетонное ограждение, похожее на пограничную стену. Утверждалось, что это происходило на турецко-иранской границе.

Источник: Анадолу