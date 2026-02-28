 В Турции опровергли утверждения о переходе границы лицами из Ирана | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
В мире

В Турции опровергли утверждения о переходе границы лицами из Ирана

First News Media15:38 - Сегодня
В Турции опровергли утверждения о переходе границы лицами из Ирана

Управление по коммуникациям администрации президента Турции опровергло утверждения о незаконном переходе через турецкую границу лиц из Ирана, совершенном на фоне событий в регионе.

"Изображения, распространяемые в некоторых социальных сетях с утверждениями, что люди незаконно прибывают в Турцию через иранскую границу, являются дезинформацией. Установлено, что это старые фотографии, сделанные неизвестно когда и где. Они были преднамеренно распространены после недавних событий в регионе. Нет никаких конкретных свидетельств их связи с турецкой границей", - сообщил центр по борьбе с дезинформацией Управления по коммуникациям.
Также там подчеркнули, что "безопасность границ Турции обеспечивается круглосуточно с помощью многоуровневой системы" контроля и наблюдения.
Ранее некоторые пользователи соцсетей распространили фотографии лиц, одеты с белое, которые перелезают через бетонное ограждение, похожее на пограничную стену. Утверждалось, что это происходило на турецко-иранской границе.
Источник: Анадолу

Поделиться:
282

Актуально

В мире

Небо над Ближним Востоком опустело: авиакомпании массово отменяют рейсы после ...

В мире

В Иране из-за атаки на школу погибли свыше 50 человек - ОБНОВЛЕНО

В мире

США задействовали в операции против Ирана пять родов войск

В мире

В Генштабе ВС Ирана пригрозили ударить по странам, помогающим Израилю

В мире

Турция не поддерживает нападение на Иран

Более 20 провинций Ирана подверглись атакам США и Израиля

Израиль сообщил о еще одном ракетном запуске со стороны Ирана

Иран заявил об уничтожении американской РЛС-системы в Катаре

Выбор редактора

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Новости для вас

В Генштабе ВС Ирана пригрозили ударить по странам, помогающим Израилю

СМИ: Хаменеи находится в безопасном месте за пределами Тегерана

На территории резиденции Трампа ликвидирован вооруженный мужчина - ОБНОВЛЕНО

Глава МИД Омана сообщил о прогрессе на переговорах США и Ирана - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Турция не поддерживает нападение на Иран

Сегодня, 17:08

Более 20 провинций Ирана подверглись атакам США и Израиля

Сегодня, 16:59

Израиль сообщил о еще одном ракетном запуске со стороны Ирана

Сегодня, 16:55

Иран заявил об уничтожении американской РЛС-системы в Катаре

Сегодня, 16:51

Самолет Нетаньяху поднялся в воздух после ударов Ирана

Сегодня, 16:47

ОАЭ пригрозили Ирану

Сегодня, 16:43

Иран назвал операцию против США «Правдивое обещание 4»

Сегодня, 16:39

Бахрейн и Кувейт заявили о праве ответить на удары Ирана

Сегодня, 16:33

Фидан провел переговоры с МИД семи стран для деэскалации на Ближнем Востоке

Сегодня, 16:32

Аэропорты Дубая приостановил полеты

Сегодня, 16:31

В Иране из-за атаки на школу погибли свыше 50 человек - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:30

Иран заявил о проведении масштабной «наступательной операции» против Израиля

Сегодня, 16:25

В Иране заявили, что операция против США и Израиля продолжится «до их полного поражения»

Сегодня, 16:18

AZAL приостановил полеты в Дубай, Доху, Джидду и Тель-Авив

Сегодня, 16:17

Россия призвало своих граждан покинуть страну через Азербайджан

Сегодня, 16:16

Небо над Ближним Востоком опустело: авиакомпании массово отменяют рейсы после ударов США и Израиля по Ирану

Сегодня, 16:02

AZAL: Авиарейсы в направлении Нахчывана выполняются в штатном режиме

Сегодня, 15:58

В столице Катара прогремели новые взрывы - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:51

Иран намерен использовать все военные возможности для защиты

Сегодня, 15:50

Эр-Рияд заявляет о непоколебимой поддержке соседних государств после атак Ирана

Сегодня, 15:46
Все новости
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС
1news TV

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

В последние годы тревожные события, о которых раньше мы слышали лишь из зарубежных новостей, стали происходить и в нашем обществе.24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50