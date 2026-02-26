Глава МИД Омана сообщил о прогрессе на переговорах США и Ирана - ОБНОВЛЕНО

Министр иностранных дел Омана аль-Бусаиди сообщил в Х о «значительном прогрессе» на переговорах между США и Ираном.

По его словам, очередной раунд консультаций завершился позитивными результатами.

«Мы возобновим переговоры вскоре после консультаций в столицах соответствующих стран. Обсуждения на техническом уровне состоятся на следующей неделе в Вене», — написал глава МИДа.

Также он добавил, что благодарен всем заинтересованным сторонам за их усилия: переговорщикам, МАГАТЭ и принимающей стороне — правительству Швейцарии.

We have finished the day after significant progress in the negotiation between the United States and Iran. We will resume soon after consultation in the respective capitals. Discussions on a technical level will take place next week in Vienna. I am grateful to all concerned for… — Badr Albusaidi - بدر البوسعيدي (@badralbusaidi) February 26, 2026

20:52

Делегации Ирана и США приступили ко второму этапу сегодняшних переговоров в Швейцарии.

Об этом сообщает телеканал Al Alam.

"В Женеве начался второй этап третьего раунда переговоров между Ираном и США по ядерной программе", - говорится в сообщении.

17:13

Переговоры по ядерной программе между делегациями США и Ирана в Женеве завершились.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на портал Axios.

Отмечается, что переговоры продлились три часа.

В то же время иранское агентство Mehr сообщает о том, что переговоры продолжатся позднее сегодня.

Глава МИД Омана Бадр Аль-Бусаиди заявил о том, что "в Женеве мы обменивались креативными и позитивными идеями, и теперь американские и иранские переговорщики прервали переговоры на перерыв. Мы возобновим их позже сегодня. Мы надеемся добиться большего прогресса".

12:37

Третий раунд непрямых переговоров Ирана и США по иранской ядерной программе стартовал в четверг в Женеве, сообщает агентство Fars.

«Третий раунд непрямых переговоров по иранскому ядерному досье между Ираном и США при посредничестве Омана стартовал в присутствии обеих делегаций в посольстве Омана в Женеве», - говорится в сообщении.

Иранскую делегацию возглавляет глава МИД Ирана Аббас Аракчи, американскую - спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.