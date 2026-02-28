В Иране заявили, что конфликт с Израилем и США превратится в крупную войну

Военная операция США и Израиля против Ирана может привести к крупной войне на Ближнем Востоке.

Такое мнение выразил заместитель председателя комитета по внешней политике и национальной безопасности парламента исламской республики Махмуд Набавиан.

«Мы снова были в разгаре переговорного процесса, когда террористическое правительство США и сионистский режим напали на наш народ. Эта война, которую начал враг, станет региональной войной, и мы поставим врага на место», - сказал он в эфире иранской гостелерадиокомпании.

Источник: ТАСС