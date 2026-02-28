Иран назвал операцию против США «Правдивое обещание 4»

Иран назвал свою ответную операцию против США и Израиля "Правдивое обещание 4", сообщает агентство IRNA.



США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.



"КСИР назвал операцию против американо-сионистской агрессии "Правдивое обещание 4", - говорится в сообщении.