IRNA: В городе Чабахар в Иране снова произошел взрыв

Иранский город Чабахар на побережье Персидского залива снова подвергся атаке США и Израиля.

Об этом сообщило агентство IRNA.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку якобы исходящими от Ирана ракетной и ядерной угрозами. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции. Сообщалось о пусках ракет и беспилотников со стороны Ирана. По данным агентства Tasnim, ударам также подверглись военные базы США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.