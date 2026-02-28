Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию вокруг Ирана
Владимир Путин в формате по видеосвязи обсудил ситуацию в Иране с постоянными членами Совета безопасности.
Совещание проходило в закрытом режиме.
Сегодня США и Израиль нанесли серию ударов по иранским объектам, в том числе в Тегеране. При этом еще на прошлой неделе Штаты вели с исламской республикой переговоры по "ядерному досье".
Иран в ответ ударил по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.
Источник: РИА Новости
