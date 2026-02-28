Арагчи: Иран хочет добрососедских отношений со странами региона

Иранские власти хотят добрососедских отношений со странами региона, заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи на фоне ударов Тегерана по базам США на Ближнем Востоке.

Аракчи заявил об этом в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

"Министр иностранных дел указал на стремление Ирана продолжать политику добрососедских отношений и дружбы со всеми странами региона, отметив, что навязанная США и сионистским режимом война идет не только против иранского народа, но и против всех стран региона и мусульман", - говорится в заявлении в Telegram-канале иранского МИД.