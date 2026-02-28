 Арагчи: Иран хочет добрососедских отношений со странами региона | 1news.az | Новости
Арагчи: Иран хочет добрососедских отношений со странами региона

First News Media17:16 - Сегодня
Иранские власти хотят добрососедских отношений со странами региона, заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи на фоне ударов Тегерана по базам США на Ближнем Востоке.

Аракчи заявил об этом в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

"Министр иностранных дел указал на стремление Ирана продолжать политику добрососедских отношений и дружбы со всеми странами региона, отметив, что навязанная США и сионистским режимом война идет не только против иранского народа, но и против всех стран региона и мусульман", - говорится в заявлении в Telegram-канале иранского МИД.

