Турция не оказывала поддержку в атаках на Иран

Управление по коммуникациям администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана опровергло утверждения о том, что республика якобы оказала поддержку атакам на Иран, и что ее территория может использоваться в конфликте третьими сторонами.

"Распространяемые в некоторых социальных сетях утверждения о том, что Турция оказала поддержку в недавних нападениях на Иран, совершенно безосновательны и представляют собой дезинформацию, направленную на введение общественности в заблуждение. Турецкая Республика не допустит использования своих воздушных, наземных или морских элементов, включая воздушное пространство, в оперативных целях и в пользу сторон в любом конфликте или войне, участником которой она не является. Это один из основополагающих принципов внешней политики и безопасности нашей страны", - говорится в заявлении Центра по борьбе с дезинформацией Управления по коммуникациям.

Отмечается, что "суверенные права Турции на воздушное пространство, землю и море являются полными и неоспоримыми", а вся деятельность, связанная с суверенными территориями, осуществляется исключительно в соответствии с оценками органов национальной безопасности Турции.

Источник: ТАСС