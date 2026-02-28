Иран заявил об уничтожении американской РЛС-системы в Катаре

В результате иранских ударов уничтожен американской РЛС-системы в Катаре.



Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на заявление отдела по связям с общественностью Корпуса стражей исламской революции (КСИР).



"Американский радар FP132 (предупреждающий о ракетном нападении - ред.) с дальностью действия 5000 километров, расположенный в Катаре и оснащенный уникальным оборудованием для отслеживания баллистических ракет, полностью уточтожен", - сказано в сообщении.



Источник: РИА Новости