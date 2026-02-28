Бахрейн и Кувейт заявили о праве ответить на удары Ирана

Власти Кувейта и Бахрейна заявили о своем праве ответить на удары Ирана.

Иранское агентство Fars ранее сообщило, что Иран нанес удары баллистическими ракетами по базе пятого флота США в Бахрейне и авиабазе ас-Салем в Кувейте.

"МИД Кувейта подтверждает право на самооборону в соответствии с 51-й статьей Устава ООН, в ответ на это неприкрытое нападение в соответствии с его масштабом и согласно международному праву", - говорится в полученном РИА Новости заявлении ведомства.

"Бахрейн подтверждает свое абсолютное право ответа на нападение и принятие любых мер для защиты", - сообщил Национальный центр коммуникаций королевства.