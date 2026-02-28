Египет осудил удары Ирана по арабским странам
Египет осудил удары Ирана по арабским странам, предупредил о последствиях подобных действий для региона.
Об этом говорится в заявлении МИД Египта.
Отметим, что утром 28 февраля Израиль совместно с США нанесли удары по объектам в Иране. В ответ Иран запустил ракеты по территории Израиля. Кроме того, иранские силы атаковали четыре военные базы США, расположенные в странах Персидского залива. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке некоторые страны региона временно закрыли свое воздушное пространство.
Источник: ТАСС
