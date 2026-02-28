Иран пригрозил применить более мощные ракеты при ударах по базам США

США должны знать, что Иран применит еще более мощные ракеты в ходе новых ударов.

Об этом заявил генерал-майор Корпуса стражей исламской революции Эбрахим Джабари.

«Трамп должен знать, что сегодня мы запустили ракеты из запасов, скоро мы представим мощнейшие ракеты, которые вы никогда не видели", - сказал он в эфире иранской гостелерадиокомпании.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку якобы исходящими от Ирана ракетной и ядерной угрозами. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции. Сообщалось о пусках ракет и беспилотников со стороны Ирана, сирены воздушной тревоги прозвучали в районе Тель-Авива. По данным СМИ, ударам также подверглись военные базы США в Бахрейне, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

Источник: ТАСС