Ирак предостерег от любых посягательств на свой суверенитет

Иракские власти могут использовать все имеющиеся у страны средства для защиты ее безопасности и предупреждают о недопустимости посягательств на суверенитет иракского государства.

Об этом говорится в релизе, опубликованном по итогам совещания премьер-министра Ирака Мухаммеда ас-Судани с военным командованием и главами структур безопасности Ирака.

«Ирак предостерегает от любых посягательств на свой суверенитет и будет использовать все средства для защиты собственной безопасности", - говорится в заявлении. Указывается, что премьер "был проинформирован об обстановке после атак на иракские объекты, а также об эскалации напряженности в связи с нападением на Иран". На совещании, как отмечается в пресс-релизе, иракское руководство "осудило неоправданное нападение на Исламскую Республику Иран, ее суверенитет и государственные институты", а также "предупредило о непредсказуемых последствиях агрессии против объектов на территории Ирака".

Ранее сообщалось, что по меньшей мере два человека погибли и трое получили ранения при атаке с воздуха по позициям проиранскоих отрядов ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби", дислоцированных в центральной части Ирака. По имеющейся информации, по району Джуфр эн-Наср на севере провинции Бабиль, где находятся отряды "Аль-Хашд аш-Шааби", было выпущено как минимум шесть ракет.

