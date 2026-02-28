CNN: США планируют серию нарастающих ударов по Ирану с перерывами

Вашингтон разработал план нарастающих военных ударов по Ирану, каждый раунд которых будет длиться от одного до двух дней.

Об этом сообщил журналист телекомпании CNNДжим Скиутто со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

"По словам высокопоставленного американского чиновника, США запланировали серию ударов нарастающей интенсивности с вариантами деэскалации по ходу. Каждый раунд продлится от одного до двух дней с паузами для перегруппировки и оценки боевых повреждений", - написал он в X.

Источник: ТАСС