Глава МИД: Иран способен самостоятельно защитить себя

Ирану не нужно прибегать к чьей-либо помощи, чтобы защитить себя в ходе военных атак.

Об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи.

"Мы вполне способны защитить себя сами. Мы сделаем это. Нам не нужна чья-либо помощь", - сказал он в интервью телеканалу NBC News.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку якобы исходящими от Ирана ракетной и ядерной угрозами.

Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции.