Арагчи: Почти все официальные лица Ирана живы и невредимы

Почти все официальные лица Ирана живы и невредимы, заявил телекомпании NBC глава МИД Ирана Аббас Арагчи.

"Возможно, мы потеряли одного или двух командиров, но это не большая проблема", - сказал Арагчи.

Отметим, что ранее израильские СМИ распространили информацию о том, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в результате израильского удара сегодня утром, сообщает Channel 12 со ссылкой на неназванные израильские источники. Канал утверждает, что «велика вероятность».

Телеканал сообщил, что, по оценке Израиля, Хаменеи «как минимум получил ранения», и что эта оценка основана не на спутниковых снимках, на которых видно, что президентский комплекс аятоллы разрушен, а на информации из неназванных источников.

Отметим, что информацию распространил ряд израильских медиа, в том числе и газета The Times of Israel.

Официального подтверждения этой информации нет.