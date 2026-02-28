Генсек ООН осудил военную эскалацию на Ближнем Востоке

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил военную эскалацию на Ближнем Востоке, заявив, что она подрывает международный мир и стабильность.

"Я осуждаю сегодняшнюю военную эскалацию на Ближнем Востоке. Использование силы Соединенными Штатами и Израилем против Ирана и последующий ответ Ирана в регионе подрывает международный мир и стабильность", - говорится в заявлении главы всемирной организации, распространенном его пресс-службой.

Источник: ТАСС