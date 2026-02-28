Из Ирана эвакуированы семь граждан Азербайджана - ФОТО

Из Ирана эвакуированы семь граждан Азербайджана.

На фоне ударов США и Израиля по Ирану была осуществлена эвакуация граждан Азербайджана из соседней страны. Сегодня с 08:00 до 20:00 в Азербайджан были эвакуированы семь граждан.

Отметим, что утром 28 февраля Израиль совместно с США нанесли удары по объектам в Иране. В ответ Иран запустил ракеты по территории Израиля. Кроме того, иранские силы атаковали четыре военные базы США, расположенные в странах Персидского залива. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке некоторые страны региона временно закрыли свое воздушное пространство.

Ранее стало известно, что Россия и Китай инициировали проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН в связи с ударами США и Израиля по Ирану. Встреча, как ожидается, начнется в воскресенье в 01:00 по бакинскому времени.

Источник: Report