Дубай в огне: четыре человека пострадали в результате пожара в дубайском районе Palm Jumeirah - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Четыре человека пострадали в результате пожара в дубайском районе Palm Jumeirah - гражданская оборона Дубая.

19:53

Очевидцы, в том числе граждане Азербайджана, делятся в соцсетях кадрами взрывов в Дубае.

Как передает 1news.az, тревожные кадры передал и известный азербайджанский дизайнер Руфат Исмаил.

Отмечается, сегодня днём систему ПВО ОАЭ пришлось включить в самом сердце туристической роскоши: одну из ракет сбили прямо над новым легендарным отелем Atlantis The Royal на «Пальме Джумейра».

Туристы сообщают о взрывах и военных самолетах и над другими отелями.