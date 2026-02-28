Дубай в огне: четыре человека пострадали в результате пожара в дубайском районе Palm Jumeirah - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
Четыре человека пострадали в результате пожара в дубайском районе Palm Jumeirah - гражданская оборона Дубая.
19:53
Очевидцы, в том числе граждане Азербайджана, делятся в соцсетях кадрами взрывов в Дубае.
Как передает 1news.az, тревожные кадры передал и известный азербайджанский дизайнер Руфат Исмаил.
Отмечается, сегодня днём систему ПВО ОАЭ пришлось включить в самом сердце туристической роскоши: одну из ракет сбили прямо над новым легендарным отелем Atlantis The Royal на «Пальме Джумейра».
Туристы сообщают о взрывах и военных самолетах и над другими отелями.
