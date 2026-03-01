Пезешкиан: Руководящий совет Ирана приступил к работе

Руководящий совет Ирана, которому предстоит временно управлять страной до выборов нового верховного лидера, уже начал свою работу.

Об этом заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан.

"Временный руководящий совет приступил к своей работе и со всей решимостью продолжит следовать по пути нашего дорого имама (аятоллы Али Хаменеи - ред.), - отметил президент, выступление которого транслировала иранская гостелерадиокомпания.

Источник: Report