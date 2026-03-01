CENTCOM: в ходе операции против Ирана погибли трое военных США

Трое американских военных погибли в ходе операции против Ирана, заявило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) в X.

"Трое американских военнослужащих погибли в бою, еще пятеро получили серьезные ранения в рамках операции "Эпическая ярость".

Несколько других получили незначительные осколочные ранения и сотрясения мозга - и находятся в процессе возвращения к исполнению служебных обязанностей. Крупномасштабные боевые действия и наши усилия по реагированию продолжаются", - говорится в заявлении.