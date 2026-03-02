Азербайджан и ООН: 34 года партнёрства

После восстановления независимости Азербайджанская Республика 29 октября 1991 года обратилась в Генеральную Ассамблею ООН и к государствам мира с целью вступления в Организацию Объединенных Наций.

2 марта 1992 года на 46-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН была принята резолюция о членстве Азербайджана в этой организации. Перед штаб-квартирой ООН в Нью-Йорке был поднят государственный флаг 181-го члена организации – Азербайджана.

6 марта 1992 года начало работу постоянное представительство Азербайджана при ООН. В ноябре того же года в нашей стране открылось постоянное представительство ООН.