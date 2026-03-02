Том Холланд и Зендая тайно поженились - ФОТО

Одна из самых обсуждаемых пар мирового кинематографа - американская актриса Зендая и британский актёр Том Холланд - тайно сыграли свадьбу.

О том, что пара втайне поженилась рассказал стилист актрисы Ло Роуч, сообщает 1news.az со ссылкой на People.

В ночь на 1 марта, во время красной дорожки на премии Actor Awards 2026 в Лос-Анджелесе, Л.Роуч в интервью для Access Hollywood заявил: «Свадьба уже состоялась, вы её пропустили», подтвердив затем в ответ на уточняющий вопрос: «Да, это правда».

Данный комментарий мгновенно стал предметом обсуждения в соцсетях и СМИ, поскольку сама звездная пара не делала официальных заявлений о свадьбе - представители Зендаи и Т.Холланда также пока не комментировали слова стилиста.

Зендая и Том Холланд познакомились в 2016 году на съёмках фильма «Человек-паук: Возвращение домой» и долгие годы старались держать свои отношения в стороне от публичного внимания, прежде чем подтвердить роман в 2021 году.