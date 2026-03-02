В Бахрейне при падении обломков ракеты погиб человек

Обломки сбитой ракеты вызвали пожар на иностранном судне, которое проходит обслуживание в порту Салман в Бахрейне.

Один человек погиб, двое пострадали, сообщило министерство внутренних дел королевства.

"На иностранном судне, проходящем обслуживание в порту Салман, возник пожар из-за обломков перехваченной ракеты, что привело к гибели рабочего из одной из стран Азии и серьезным травмам еще двух человек", - говорится в сообщении, размещенном на странице ведомства в X.

Источник: ТАСС