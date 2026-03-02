Трамп заявил, что видит три кандидатуры на пост лидера Ирана

Президент США Дональд Трамп в ходе интервью газете The New York Times заявил о трех подходящих, по его мнению, кандидатурах на пост будущего лидера Ирана.

Издание указывает, что в ходе общения американский лидер сказал, что у него "есть три очень хороших выбора" относительно того, кто мог бы возглавить исламскую республику. На просьбу назвать конкретные имена глава Белого дома отвечать отказался.

Гостелевидение Ирана ранее сообщило, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в результате удара по его резиденции, в стране объявлен 40-дневный траур. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявил, что обязанности верховного лидера Ирана до избрания преемника погибшего Али Хаменеи возьмет на себя руководящий совет.

Источник: ТАСС