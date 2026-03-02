США и Израиль планировали атаковать Иран на неделю раньше

Соединенные Штаты и Израиль планировали атаковать Иран на неделю раньше, однако операцию пришлось перенести по оперативным и разведывательным причинам.

Об этом пишет портал Axios со ссылкой на источники.

По данным собеседников, после второго раунда переговоров Вашингтона и Тегерана 17 февраля, который закончился без прогресса, США и Израиль начали готовиться к нанесению ударов 21 февраля.

Однако разрешение на атаку не было получено. По информации американских и израильских чиновников, одной из причин стала погода в регионе. Еще один источник уточнил, что задержка была связана с необходимостью улучшить координацию ВС США и ЦАХАЛ.

«Последние две недели были очень напряженными, с постоянными колебаниями», — сообщил человек из администрации Дональда Трампа.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.

