 Президент ФИФА призвал удалять игроков, которые прикрывают рот во время конфликтов на поле | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Футбол

Президент ФИФА призвал удалять игроков, которые прикрывают рот во время конфликтов на поле

First News Media09:27 - Сегодня
Президент ФИФА призвал удалять игроков, которые прикрывают рот во время конфликтов на поле

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино предложил вводить красную карточку футболистам, которые прикрывают рот руками или одеждой во время конфликтов на поле.

«Игроки, прибегающие к подобным жестам, явно пытаются скрыть сказанное. Очевидно, они осознают, что произносят недопустимое. Когда человек прикрывает рот, значит, ему есть что скрывать. Мы обязаны реагировать решительно, принимая эффективные меры против проявлений расизма. Однако важно учитывать обстоятельства происшествия. Человек в состоянии эмоционального всплеска способен допустить ошибку, за которую впоследствии искренне раскаивается. Поэтому нам следует рассмотреть возможность смягчения наказания для тех, кто публично принесёт извинения», — приводит слова Инфантино Sky News.

Кроме того, президент ФИФА выступил с инициативой уменьшить минимальный срок дисквалификации за дискриминационные высказывания до пяти матчей при условии публичного признания вины игроком.

Дискуссия вокруг идеи ужесточения наказания возникла после стыковой игры за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов между португальской «Бенфикой» и испанским «Реалом». Во время матча нападающий «Реала» Винисиус Жуниор пожаловался судье, что полузащитник «Бенфики» Джанлука Престианни обозвал его обезьяной, прикрывая лицо футболкой. Сам Престианни отрицал расовые оскорбления, однако признался, что допускал некорректные выражения. Позже Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) временно отстранил игрока «Бенфики» от следующего матча.

Источник: Чемпионат

Поделиться:
274

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев осмотрел технику для транспортировки бытовых отходов в Баку - ФОТО

Общество

Лейла Алиева присутствовала на показе спектакля «Нефтяной бум улыбается всем» - ...

Общество

Высота снежного покрова в Азербайджане достигла 37 сантиметров

Политика

Посольство РФ в Баку: из Ирана через Азербайджан эвакуированы 39 россиян

Футбол

Президент ФИФА призвал удалять игроков, которые прикрывают рот во время конфликтов на поле

«Галатасарай» против «Ливерпуль»: Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов

Когда эмоции важнее результата: проживая европейский путь «Карабаха»

Азербайджан завершит текущий сезон на 27-м месте в рейтинге УЕФА

Выбор редактора

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Новости для вас

«Нефтчи» принял решение увековечить девятый номер Банишевского

Матч в Стамбуле прервался из-за травмированной чайки: капитан провел реанимацию - ВИДЕО

«Галатасарай» против «Ливерпуль»: Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов

Когда эмоции важнее результата: проживая европейский путь «Карабаха»

Последние новости

Ильхам Алиев осмотрел технику для транспортировки бытовых отходов в Баку - ФОТО

Сегодня, 10:55

18 граждан Китая эвакуированы из Ирана через Азербайджан - ФОТО

Сегодня, 10:53

Границу Турции и Ирана закрыли для пешеходов

Сегодня, 10:50

Прокуратура Армении требует конфискации $3,1 млн у экс-министра

Сегодня, 10:47

Лейла Алиева присутствовала на показе спектакля «Нефтяной бум улыбается всем» - ФОТО

Сегодня, 10:43

В Ходжалы водители и пассажиры оказались в «ледяном плену» - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 10:37

Высота снежного покрова в Азербайджане достигла 37 сантиметров

Сегодня, 10:33

Посольство РФ в Баку: из Ирана через Азербайджан эвакуированы 39 россиян

Сегодня, 10:30

Скончалась студентка педагогического университета

Сегодня, 10:28

Израиль начал наступательную операцию против «Хезболлы» в Ливане

Сегодня, 10:25

США и Израиль планировали атаковать Иран на неделю раньше

Сегодня, 10:20

Азербайджан и ООН: 34 года партнёрства

Сегодня, 10:17

В Бейруте в результате израильских ударов погибли 10 человек

Сегодня, 10:10

ВС Ирана сбили американский истребитель в небе над Кувейтом

Сегодня, 10:08

Главу «Хезболлы» в парламенте убили в результате атаки Израиля

Сегодня, 10:05

В Бахрейне при падении обломков ракеты погиб человек

Сегодня, 10:02

Том Холланд и Зендая тайно поженились - ФОТО

Сегодня, 09:57

Трамп заявил, что видит три кандидатуры на пост лидера Ирана

Сегодня, 09:37

Цифровая безопасность детей: Азербайджан переходит к системному регулированию

Сегодня, 09:30

Президент ФИФА призвал удалять игроков, которые прикрывают рот во время конфликтов на поле

Сегодня, 09:27
Все новости
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС
1news TV

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

В последние годы тревожные события, о которых раньше мы слышали лишь из зарубежных новостей, стали происходить и в нашем обществе.24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50